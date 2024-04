CapacitaRSE Mujer y Ovante amplían las oportunidades de mujeres emprendedoras 

· Ambos programas de capacitaciones contribuyen al desarrollo de conocimientos y habilidades claves para el desarrollo de los negocios liderados por mujeres.

· En su primer ciclo, CapacitaRSE Mujer ofreció formación gratuita a 2.866 inscritas, de las cuales 900 se certificaron en las clases virtuales y 158 en las presenciales.

En el mes dedicado a la mujer, BancoSol alcanzó dos hitos importantes: por un lado, concluyó el primer ciclo del programa CapacitaRSE Mujer, y por el otro, lanzó un catálogo de cursos para emprendedoras y empresarias en la plataforma digital Ovante. El primero fortalece el liderazgo y empoderamiento de las emprendedoras bolivianas con formación y asistencia personalizada, y el segundo proporciona educación en línea con certificación internacional, cubriendo temas como salud financiera y captación de clientes. Ambos, contribuyen al desarrollo de conocimientos y habilidades claves para el desarrollo de los negocios liderados por mujeres de forma gratuita.

En la fase inicial de CapacitaRSE Mujer, se inscribieron 2.866 mujeres, de las cuales 900 obtuvieron certificación después de completar los cursos virtuales entre noviembre y enero. Posteriormente, 158 de estas participantes fueron seleccionadas para una segunda fase de formación presencial intensiva en marzo. En la tercera fase, estas emprendedoras recibieron mentorías personalizadas, que incluyeron seguimiento detallado para asegurar la aplicación efectiva de los conocimientos adquiridos en sus respectivos negocios. Este programa fue posible gracias a una alianza estratégica con la Fundación Idea.

“Estas clases han sido muy motivadoras y me han planteado como objetivo el seguir creciendo. Estoy empezando a implementar las redes sociales y tengo el gran sueño de llegar a tener una página web y realizar cobros digitales”, expresó Yuddy Vaca, una de las participantes de CapacitaRSE Mujer.

Durante la fase virtual, se impartieron siete cursos enfocados en la digitalización: desde la creación de una marca y estrategias de marketing efectivas en redes sociales, hasta herramientas esenciales para la digitalización de negocios. Además, se ofrecieron cursos sobre la creación de productos y servicios digitales, técnicas para atraer y retener usuarios, estrategias de ventas digitales, y métodos de cobro y pago. Estas capacitaciones se complementaron con dos talleres presenciales que se centraron en el desarrollo de competencias digitales básicas para el emprendimiento y creación de contenido digital.

“Voy a cambiar muchas cosas a partir de estas clases. Mi emprendimiento todavía se manejaba de forma manual. Ahora, voy a sistematizar, voy a manejar el tema de redes sociales para que mi emprendimiento sea más visible, y voy a emplear el tema de pagos digitales. Hay mucho por aplicar en mi emprendimiento”, manifestó Alicia Quispe, otra emprendedora.

Las clases, según las participantes, fueron “muy prácticas, participativas y de fácil comprensión”. La mayoría de ellas reconoció la importancia de la capacitación constante para el futuro de sus negocios, y lo mencionó como la principal motivación para ingresar al programa. Después de completar los cursos, también destacaron el valor de establecer una comunidad de mujeres.

“Algo que yo me he dado cuenta es que las mujeres siempre tenemos que estar conectadas porque eso hace que nuestros emprendimientos sean mucho mejores, crezcamos y mejoremos. No es fácil para mí aprender porque estoy ya en una edad en la que a veces te dicen que no puedes aprender nada. Pero hay que creer en uno mismo. Es así como he llegado aquí”, afirmó Astrid Berdeja, tras su participación.

Este 2024, el propósito de potenciar los negocios liderados por mujeres sigue adelante. Desde el 8 de marzo, la plataforma Ovante ofrece cursos certificados internacionalmente para emprendedoras y empresarias, diseñados para reforzar sus competencias empresariales y financieras mediante capacitaciones gratuitas y asincrónicas que se adaptan al ritmo individual. Las participantes que finalicen los primeros módulos tendrán la oportunidad de asistir a talleres sincrónicos y las más destacadas recibirán asesoramiento personalizado de expertos.

Paralelamente, BancoSol arranca a mediados de año una nueva edición de CapacitaRSE Mujer, manteniendo la estructura de las tres etapas y presentando novedades en el contenido de los cursos.

Compromiso con el empoderamiento económico

Estas capacitaciones forman parte del programa Avanza Mujer, el modelo bancario inteligente en género de BancoSol que fomenta la inclusión y acompaña el crecimiento de los negocios liderados por mujeres, cerrando brechas económicas y promoviendo el desarrollo sostenible en Bolivia. En ese marco, la entidad bancaria propone una oferta integral con soluciones financieras y servicios de valor agregado, que buscan acompañar a las mujeres en su camino empresarial, siendo aliados en su progreso.

Esto, en un contexto en el que una de cada diez mujeres vive en condiciones de pobreza extrema, y en una región donde la informalidad laboral femenina alcanza un promedio del 80,84%, con Bolivia como primer contribuyente a este porcentaje. A estos datos, proporcionados por Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo, se suma el hecho que el 46% de los emprendimientos en Bolivia están liderados por mujeres, según International Finance Corporation (IFC). Estas cifras resaltan la importancia de la labor de BancoSol, que invierte en el empoderamiento económico de las mujeres y el desarrollo de sus actividades económicas.

“En Bolivia somos muchas mujeres, el emprendimiento generalmente se da por mujeres, es un mercado grande. La mujer aporta mucho a la economía boliviana, entonces que nos capaciten, que nos den estas facilidades, que sepamos más de tecnología para hacer crecer nuestros emprendimientos, es una belleza”, destacó Quispe.

Hasta febrero de 2024, 166.507 emprendedoras potenciaron sus negocios mediante créditos que alcanzan los 1.036 millones de dólares, lo que representa el 43,4% de la cartera total de BancoSol. Para más información sobre el programa Avanza Mujer y sus beneficios, ingrese al siguiente enlace: Avanza Mujer.