Cuarto intermedio en cámara baja tras maratónica sesión que estuvo marcada por la violencia

Alrededor de 17 horas de debate en la Cámara de Diputados concluyeron en cuarto intermedio hasta el martes 27 de febrero, la sesión debe abordar los proyectos de norma para el cese de altas autoridades judiciales autoprorrogadas y créditos internacionales.

El conflicto que derivó en hechos de violencia giran en torno a la demanda de legisladores “arcistas” quienes pretenden aprobar primero los créditos por sobre las normas que buscan culminar el mandato de magistrados.

“Quizá porque estoy dirigiendo como mujer indígena, originaria campesina y representante de los más necesitados me están discriminando y no me están dejando trabajar, pero si me comprometo, lo que se ha firmado (el) acuerdo con las tres fuerzas políticas voy a hacer cumplir”, manifestó la presidenta en ejercicio de la Cámara Baja, Verónica Challco.

/// LA PAZ ///