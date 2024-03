El ejecutivo boliviano Marcelo Escobar, gerente general de BancoSol, representará a Latinoamérica en el Consejo de la Global Alliance for Banking on Values (GABV)

La importancia de poner las finanzas al servicio de las personas y del planeta, e impulsar la práctica de la banca basada en valores buscando la equidad social, serán algunas acciones que promoverá el ejecutivo boliviano en el Capítulo de América Latina de la GABV, integrado por 11 bancos de la región.

El boliviano Marcelo Escobar, gerente general de BancoSol, fue elegido como nuevo miembro del Consejo (Junta General) de la Global Alliance for Banking on Values (GABV) para representar a Latinoamérica en esta alianza global de bancos a nivel mundial. El nombramiento del ejecutivo con más de 35 años de trayectoria profesional, orientada principalmente a instituciones financieras, se realizó en la reunión anual de este organismo realizada del 26 al 29 de febrero en Padua y Milán (Italia).

En palabras del presidente del Consejo de la GABV, David Reisling: “Estamos encantados de que Marcelo Escobar se una al Consejo en este momento tan importante. Aporta un profundo conocimiento de la banca basada en valores en América Latina, habiendo trabajado para las microfinanzas en puestos ejecutivos en varios países latinoamericanos”.

Por su parte, Martin Ronher, director ejecutivo de la GABV, expresó: “Como movimiento global, la GABV está gobernada por un Consejo que es representativo de las diferentes regiones y modelos de negocio de nuestra red. Estoy muy agradecido a Marcelo Escobar, gerente general de nuestro miembro emblemático BancoSol, por dar un paso adelante y asumir el liderazgo de nuestro Capítulo de América Latina uniéndose al Consejo”.

La GABV es una red de bancos independientes que utilizan las finanzas para lograr un desarrollo económico, social y ambiental sostenible. Esta alianza cuenta en la actualidad con 71 miembros que operan en 45 países de África, Asia-Pacífico, América Latina, América del Norte y Europa. En conjunto, atienden a más de 60 millones de clientes y administran más de 210.000 millones de dólares en activos combinados.

Esta alianza ha establecido cinco Capítulos Regionales (América del Norte, América Latina, Asia Pacífico, África y Europa) donde los CEO y altos directivos de las entidades miembro se reúnen para tratar temas de especial relevancia para las regiones. Estos encuentros también permiten evaluar cómo se pone en marcha la banca con valores en las distintas zonas, a través del encuentro con profesionales, clientes y socios. El Capítulo América Latina —el cual presidirá Marcelo Escobar— está conformado por 11 bancos de la región, entre estos BancoSol de Bolivia.

La GABV busca poner las finanzas al servicio de las personas y del planeta, teniendo como objetivo cambiar el sistema bancario para que sea más transparente, apoye la sostenibilidad económica, social y ambiental. Además, su propósito es expandir y fortalecer la práctica de la banca basada en valores y liderar el camino hacia un sistema financiero que promueva la equidad social, la igualdad de género, que responda a la emergencia climática, y brinde prosperidad y bienestar verdaderos y duraderos para todos.

El ejecutivo boliviano, Marcelo Escobar, cuenta con más de 35 años de trayectoria profesional, orientada principalmente a instituciones financieras, así como 10 años de experiencia profesional internacional en posiciones ejecutivas de primera línea estratégica y decisional. Actualmente, es gerente general de BancoSol, es presidente de Directorio de la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (ASOFIN), miembro del Directorio de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN), y miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).

BancoSol se adhirió a la GABV en 2010, siendo la única entidad boliviana que forma parte de esta red de instituciones financieras de países que utilizan las finanzas para lograr un desarrollo económico, social y ambiental sostenible.

“Me siento muy orgulloso y honrado por este nombramiento porque es un hito para nuestro país y lo ubica entre las naciones líderes y pioneras en finanzas sostenibles que dan ejemplo e impulsan la transformación de la banca y las finanzas en sus respectivas regiones. Como miembro del Consejo de la GABV representaré a Latinoamérica en esta alianza global en el Capítulo América Latina para hacer conocer los avances, buscar soluciones y promover en los países de la región y sobre todo en Bolivia la importancia de poner las finanzas al servicio de las personas e impulsar la práctica de la banca basada en valores hacia un sistema financiero que promueva la equidad social, la igualdad de género, responda a la emergencia climática y brinde prosperidad y bienestar”, dijo el gerente general de BancoSol, Marcelo Escobar, tras realizarse su elección.

Encuentro Anual de la GABV

En el marco de su reunión anual, la Global Alliance for Banking on Values también ha emitido una contundente «Declaración por la Paz» en la que condena la violencia e insta a las principales instituciones financieras del mundo a no hacer negocio de sus inversiones y préstamos para la producción y venta de armas, y les invita a desinvertir en el sector armamentístico y ser más transparentes en sus carteras.

Esta declaración fue emitida luego que la alianza conociera el nuevo informe «Financiar la Guerra. Financiar la Paz«, encargado por la Fondazione Finanza Etica y la GABV y elaborado por la consultora berlinesa Merian Research, que pone en relieve el papel crítico que desempeña el sector financiero mundial en la financiación de los conflictos militares, con la inversión de al menos 1 billón de dólares en el sector armamentístico entre 2020 y 2022. El informe compara las políticas y prácticas de los bancos convencionales con las de los bancos éticos basados en valores, que bien mediante políticas de exclusión específicas o en la práctica, eligen, no deciden, no financian la industria armamentística porque no quieren beneficiarse de la producción o el comercio de armas o actividades conexas. BancoSol es uno de los casos prácticos recogidos en este informe por sus explícitas, fuertes e integrales políticas en contra de la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiación al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

BancoSol, un banco con propósito: Soñar en grande. Mejorar el futuro.

BancoSol marcó un hito hace más de tres décadas como el primer banco dedicado a las microfinanzas en el mundo, dando acceso al microcrédito a miles de familias bolivianas excluidas del sistema financiero formal. Un hito también para Bolivia, ya que a través de BancoSol, el país se convirtió en un referente de las microfinanzas y principal prescriptor internacional de la tecnología microcrediticia. Desde entonces impulsa una nueva forma de hacer banca responsable, inclusiva y sostenible en Bolivia, siguiendo su propósito esencial de transformar las vidas de quienes creen en un mejor futuro.

BancoSol atiende a más de 1,3 millones de clientes (49% mujeres y 38% jóvenes menores de 34 años), a los que acompaña con soluciones financieras adecuadas para impulsar el crecimiento de sus negocios, contando para ello con un equipo humano de 3.735 colaboradores (52,7% mujeres y 47,3% hombres), siendo el segundo mayor empleador bancario de Bolivia.

El banco apoya con créditos a más de 365 mil empresarios y empresarias de la microempresa para el fortalecimiento de sus actividades económicas (45% son liderados por mujeres), por un monto que, al cierre de la gestión 2023, asciende a $us 2.355 millones.

En lo que se refiere a desempeño financiero Integral, por sus altos indicadores de solvencia, rentabilidad, liquidez y administración de cartera, BancoSol ha sido nominado como el banco Número 1 del sistema financiero de Bolivia por octavo año consecutivo, según el prestigioso Ranking CAMEL 2023 de evaluación financiera internacional.