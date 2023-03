El MAS confirma reposición de proyecto de ley de ganancias ilícitas, pero rechaza que castigue la protesta

Tras confirmar la reposición de un proyecto de ley de ganancias ilícitas, el Movimiento Al Socialismo (MAS) señaló que esta norma será tratada la próxima semana en la Asamblea Legislativa.

El presidente de la Comisión de Constitución en la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui de la bancada oficialista, aseveró que este proyecto no criminaliza la protesta y denuncia una campaña de desinformación de las bancadas opositoras.

“Hemos hecho una revisión no muy detallada pero no encontramos ese elemento que permita subsumir el criterio no solamente de los políticos sino además de la ciudadanía en el sentido de que se pretenda generar un mecanismo jurídico de persecución a dirigentes y no es así”, manifestó.

En tanto la alianza Creemos ratifica que esta norma busca judicializar las protestas a través del delito de “terrorismo”.

“Nuevamente pueden poner en escenario la persecución, el poder condenar las protestas y una serie de atribuciones que se quieren tomar en su manera de tener el control total del Estado”, afirmó el diputado Henry Montero.

NACIONAL