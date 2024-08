Gobierno dispone arancel cero para la importación de harina y trigo

A través de Decreto Supremo, el gobierno ha confirmado la aplicación de una nueva medida económica y dispone arancel cero hasta fin de año para la importación detrigo y harina de trigo esto con el fin de “cuidar el abastecimiento en un contexto de posible baja de producción y altos precios de acopio”, de acuerdo a lo precisado por el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca.

Desde la perspectiva estatal se auguran que las consecuencias climáticas se verán reflejadas en la disminución de producción de trigo.

De acuerdo a un reporte de la agencia boliviana de información, la tonelada de trigo de los productores del oriente, con factura, estaría entre $us 450 y $us 490; sin embargo, tomando la referencia de precios internacionales, citó como ejemplo a Estados Unidos, donde se estaría comercializando a alrededor de $us 257 la tonelada y en Argentina estaría a $us 270.

/// RCL // LA PAZ ///