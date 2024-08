Gobierno rechaza propuesta del gabinete social sobre control a las divisas por exportaciones y reconoce que “sería un suicidio”

Hoy, a través del viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, el gobierno central ha rechazado la propuesta del gabinete social respecto a ejercer controles a las divisas generadas por exportaciones sugerencia elevada por la Central Obrera Boliviana (COB) a la cabeza de su ejecutivo Juan Carlos Huarachi el pasado martes.

Según manifestó la autoridad, este planteamiento no fue abordado en ninguna de las discusiones con los empresarios privados durante el encuentro del pasado miércoles y sostiene que una medida en ese sentido “sería un suicidio”.

“No existe esto y me llamó la atención que a partir de un documento chuto en las redes CAINCO lance los documentos al aire como si se trate de una verdad a sabiendas que estaban en un diálogo donde no se ha hablado de esto (…) el gabinete social no impone sino propone y ha hecho una propuesta que no fue aceptada por el gobierno. Es un suicidio colectivo, no se lo puede hacer”, expresó.

Finalmente, lamentó la decisión de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) de no asistir a la reunión con el gobierno.

/// APC // LA PAZ ///