Ministra de la Presidencia dice que no se debe generalizar a todos los miembros de la iglesia por casos de pederastia

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, se refirió este jueves a los casos de abusos cometidos por miembros de la Iglesia que fueron develados en las últimas semanas. A tiempo de manifestar que la justicia debe actuar de manera contundente para castigar estos delitos, la autoridad sostuvo que no se debe generalizar a todos los sacerdotes.

En entrevista con el programa Antes de Mediodía de radio Fides, Prada señaló que por mandato del presidente Luis Arce se trabaja en una serie de medidas y un proyecto normativo para proteger a la niñez de este tipo de abusos, uno de ellos el proyecto de ley que evita que los delitos sexuales queden en la impunidad mismo que ya fue remitido a la Asamblea Legislativa.

“Este proyecto normativo aumenta la pena a quien incurra en este tipo de delitos ya que, como se sabe y es de conocimiento público, varios de estos sacerdotes ya están muertos, pero hay personas que lamentablemente han encubierto estos hechos y se han convertido en cómplices de estos delitos sexuales. Estamos declarando en el anteproyecto la imprescriptibilidad del derecho a la verdad que tienen las víctimas”, precisó.

Si bien la institucionalidad de la Iglesia se ha visto afectada y empañada por las denuncias, la autoridad considera que no se debe generalizar a todos los sacerdotes católicos por las agresiones cometidas por algunos miembros.

“A mí no me gustan las generalizaciones, se debe actuar contra los delincuentes y contra los violadores. El violador sea sacerdote o no lo sea, (aunque) en estos casos que se están dando a conocer son sacerdotes, son delitos los que tienen que ser investigados y sancionados y no puede haber sin duda una generalización (…) por supuesto que no son todos los sacerdotes ni todos los religiosos o religiosas, hay que identificar a quienes cometen estos delitos”, complementó.

Entrevista de María Nela Prada en Fides

La noche de ayer la fiscalía y policía allanaron las oficinas de la Compañía de Jesús en la ciudad de La Paz para recabar información que ayude en las investigaciones sobre delitos de abusos, en este contexto la iglesia brindó la información requerida y anunció que “los archivos provinciales continúan a disposición para futuros requerimientos”.

