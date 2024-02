Municipio paceño espera aprobación de la ANH para ampliar el cupo de diésel para maquinarias

El alcalde Iván Arias aguarda que las gestiones realizadas por el Ejecutivo edil ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para ampliar el cupo de acceso a diésel den resultado y se pueda mejorar la dotación del carburante, con el fin de que las maquinarias pesadas que trabajan en los ríos no tengan pausa en sus tareas.

“Ayer también hemos tenido un problema y espero que hoy día lo solucionemos con la ANH, que daba gasolina por horas y además ciertos cupos. Así que nosotros, nuestros secretarios ejecutivos (José Carlos Campero) ha tenido contacto con la ANH y espero que hoy día se concretice para que las empresas contratadas por la Alcaldía, mostrando su contrato, les puedan dar diésel, por favor, en cantidades necesarias”, dijo el alcalde paceño este viernes entrevistado en Fides.

Con el cese de las lluvias ayer, la Alcaldía de La Paz intensificó el trabajo de las maquinarias pesada en los ríos para hacer trabajos de reencauce de las afluentes. Sin embargo, al tener acceso a diésel solo por horas, el combustible se acaba y afecta al trabajo ejecutado.

“Tenemos volquetas paradas, no tienen diésel, tenemos motos niveladoras paradas, no tienen 10, y ese es el otro problema, no quieren ser contratadas muchas empresas, me dicen: ‘No voy a poder cumplir, Alcalde, porque no tengo diésel y usted me va a aplicar sanciones’. Entonces, ese es otro cuellito de botella que afecta a una labor más eficiente de nuestro trabajo”, añadió el burgomaestre paceño.

/// AMUN ///