Oposición advierte que caso Jáuregui e interpelación a ministros trabará ley de elecciones judiciales

La oposición ve difícil el tratamiento y probación del proyecto de ley de candidatos para las elecciones judiciales en tanto no se trate una ley para reponer las interpelaciones a ministros de Estado y el legislador Juan José Jáuregui no renuncie a su cargo por las denuncias de presunta pedofilia.

Ingvar Ellefsen Dotzauer, diputado de Comunidad Ciudadana (CC), manifestó que estos aspectos serán una traba para abordar el proyecto de norma a diferencia de la viabilidad que se dio en la Cámara de Senadores.

“¿Qué sucede en diputados? No se ha podido sesionar esta semana, diputados ha tenido la intensión, pero no han podido aprobar y ni siquiera la correspondencia se ha podido leer porque las actuales autoridades judiciales han sacado un fallo en el que dice que no podemos interpelar a los ministros (…) mientras esto no sea resuelto con una ley que trate el tema, con una ley que desautorice a las actuales autoridades corruptas no veo que se vaya a tratar este reglamento”, precisó.

Según explicó, el documento aprobado ya en cámara alta llegará primero a la Comisión de Constitución presidida por el diputado Jáuregui y “casi la mayoría de los diputados no está de acuerdo con que en la presidencia de este señor se trate las judiciales”, acotó.

LA PAZ