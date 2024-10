Pérdidas económicas por bloqueos ascienden a $us 1.193 millones

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, informó este viernes que casi dos semanas de bloqueo de caminos concentrados principalmente en Cochabamba le han generado al Estado una pérdida $us 1.193 millones.

Los departamentos con mayor afectación son Santa Cruz con $us 470 millones; La Paz con $us 408 millones y Cochabamba con $us 221 millones. Sólo el sector avícola reporta pérdidas valuadas en $us 4,5 millones.

“Hasta ahora tenemos registrada una pérdida por día de alrededor de 99 millones de dólares y estos 12 días están ocasionando una pérdida de más de 1.193 millones de dólares”, dijo.

Por su parte, el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, manifestó que las pérdidas del sector por las medidas de protesta alcanzan los $us 500 millones siendo mayormente perjudicados agropecuarios, industriales, exportadores, importadores, transportistas, prestadores de servicios, comerciantes, turistas, trabajadores, consumidores, entre otros.

///