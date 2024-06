Pilotos civiles en paro denuncian mal manejo de aeropuertos por parte de NAABOL

Desde las 08:00 de este jueves los pilotos civiles del país han iniciado un paro de actividades esto como protesta ante lo que consideran un mal manejo de los aeropuertos del país por parte de la empresa de Navegación Aérea y Aeropuertos de Bolivia (NAABOL), así lo ha confirmado a radio Fides el abogado del sector, Álvaro Munguía.

De acuerdo al detalle proporcionado, existen observaciones a la falta de inversión para mantenimiento de las infraestructuras y pistas de aterrizaje, irregular trabajo de operadores y falta de capacidad en el personal en cargos que requieren especialidad.

“Las pistas están en mal estado lo que puede generar accidentes (…) las actividades de Naabol no están operando en los aeropuertos todos los días, no operan los fines de semana porque si hay un enfermo el fin de semana el aeropuerto está cerrado y no se puede ingresar. Además, tenemos el tema de la falta de capacitación en el personal por ejemplo un jefe de aeropuertos en Cochabamba y otros más que no tienen siquiera un técnico medio, pero están a cargo de la seguridad y administración de un aeropuerto internacional”, sostuvo.

Por su parte, NAABOL ha señalado que pese a las medidas de protesta las operaciones aéreas se desarrollan con normalidad.

/// RCL // LA PAZ ///