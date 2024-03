Publican supuesto audio del senador Miguel Rejas donde pacta reunión con dos candidatos judiciales

En un audio publicado por la red privada DTV se escucha al que sería el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, el “evista” Miguel Rejas, hablar con una mujer sobre una reunión con dos aspirantes al proceso de preselección para las elecciones judiciales.

En la conversación telefónicas que sostienen por un poco más de un minuto, cuidan mucho lo que dicen. Incluso, la voz atribuida a Rejas, habla de la precaución de que no lo graben durante la reunión con los dos candidatos, de quienes no se revelan sus nombres.

“Van a ir a visitarte, por fa ¿ya? Ya ahí hablamos y cualquier candidato que tengas, Miguel, empezá a mandármelo, ¿ya? Voy a pasar el número a los dos compañeros para que te llamen, para que preparen la oficina todo y con confianza Miguel porfa ¿ya?”, le dice la interlocutora, quien también sería parte de la comisión.

Los miembros de la Comisión Mixta de Constitución están encargados, a la cabeza de Rejas, de preseleccionar a los candidatos para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Ante el temor expreso de ser grabado, la interlocutora de Rejas responde: “No, no, no, les van a quitar el celular a todos, a ti y a todos, ellos se van a encargar de quitarles todo, ellos van a estar contigo en la reunión, no tengas pena, ya después, si quieres te sientas a solas, les dices también me quiero sentar a solas, no hay problema, ellos también se van a salir, pero antes te van a presentar, porque ellos están dentro del equipo, pues, ¿no ve?”.

“Claro, ya, ya”, replica el senador.

Actualmente el proceso de preselección de candidato está en la fase de impugnaciones y revisión de inhabilitaciones.

