Transporte pesado internacional se reúne hoy, no descartan ir a bloqueo de 72 horas

Alfredo Saca, representante del transporte pesado internacional en el departamento de Cochabamba, ha informado que hoy una reunión virtual de la directiva del sector definirá si continúan con las protestas esta vez con bloqueo de 72 horas o si una invitación del gobierno central para un diálogo con el presidente Luis Arce apaciguará las protestas.

“Se va a reunir la comisión y los directivos, ellos son los que determinan que acción se va a tomar en adelante si es que el gobierno no escucha. No se levantan (las medidas de protesta) mientras no se determine algo en reunión y dependiendo cual sea la posición del gobierno de recibirnos o no, todo está en manos del gobierno”, sostuvo.

De acuerdo al mapa de Transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz y Cochabamba registran restricciones vehiculares por conflictos sociales.

Revise el mapa de la ABC en: https://transitabilidad.abc.gob.bo/mapa

/// COCHABAMBA ///