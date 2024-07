Transporte pesado nacional se reúne en Sucre y amenaza con paro indefinido desde de las siguientes horas

Esta tarde los representantes del transporte pesado nacional llevarán adelante un ampliado en la capital Sucre, el encuentro abordará como tema central la escasez de combustibles y las acciones inmediatas que se asumirán en protesta como un paro indefinido.

“A partir de las 13:00 se va a llevar adelante este ampliado en la ciudad de Sucre donde se van a analizar y tomar acciones. Hasta el mar está en contra del gobierno porque dicen que las marejadas no dejan que los barcos puedan descargar combustible, yo creo que es falta de seriedad y responsabilidad del gobierno porque no ha previsto estas contingencias (…) pensamos que vamos a adelantar la movilización porque no podemos esperar, con 24 horas no se va a solucionar el problema y seguramente será una movilización indefinida”, sostuvo Oscar Reynolds, representante del sector.

Ante las advertencias de movilizaciones, el gobierno central ha elevado una invitación a diálogo para las 17:00 de hoy.

/// EUC // CHUQUISACA ///