Tras aprobar seis créditos Cámara de Diputados suspende tratamiento de leyes para el cese de autoprorrogados

El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, definió suspender la sesión parlamentaria cuando se iniciaba el debate de los proyectos de ley antiprorroga de altas autoridades judiciales, esto tras aprobar en medio de polémicas y peleas los préstamos para viabilizar varias obras en el país.

Los proyectos de norma referentes al cese de autoridades autoprorrogadas son Ley 073 y 075, mismos que fueron aplazados tras una nota del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien informaba al presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, que cámara baja no trató estas normas en los plazos establecidos por lo que corresponde se considere en sesión de plenaria del Legislativo.

Conferencia de prensa del presidente de Diputados, Israel Huaytari y legisladores «arcistas»

Proyecto de ley 156 “De Apoyo de emergencia para respuesta a Covid-19” por un monto de 15 mil millones de yenes japoneses ($us 100.046.850); Proyecto de Ley 255 “De Financiamiento del proyecto de construcción con pavimento camino Faja Norte (Yapacaní) del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata) por $us 56.050.000; Proyecto de ley 254 “De programa de electrificación rural III” por $us 200.000.000 la cual además establece el crédito “de mejora del acceso sostenible a la electricidad en Bolivia – IDTR” por un monto de $us 125.000.000; Proyecto de Ley 145 que aprueba el préstamo “para el proyecto mejoramiento y ampliación a 8 carriles carretera La Paz – Oruro tramo Senjata – Apacheta” por $us 57.246.082,37; Proyecto de ley 189 de ampliación de la red Mi Teleférico por $us 62.000.000.

