Carlos Mesa declina su candidatura y sus aliados resaltan su compromiso con la unidad opositora

El exmandatario Carlos Mesa anunció este viernes, a través de un video publicado en sus redes sociales, su decisión de retirar su candidatura a la presidencia para las elecciones de agosto. A tiempo de asegurar que el próximo presidente del país surgirá del bloque de unidad conformado por la oposición, Mesa indicó que centrará sus esfuerzos en liderar la gestión legislativa de Comunidad Ciudadana (CC).

“Quiero comunicar que he decidido no presentarme como candidato a la Presidencia del Estado y lo hago con plena convicción y con plena decisión porque creo que ese no es el rol que hoy me toca”, aseveró.

La decisión de Carlos Mesa generó elogios por parte de sus aliados en el bloque de oposición. Uno de los primeros en pronunciarse fue el también exmandatario y actual precandidato Jorge Tuto Quiroga, quien expresó su admiración hacia Mesa a través de un mensaje en redes sociales.

El empresario y precandidato al mandato del país, Samuel Doria Medina fue el segundo en expresar su respaldo. A través de un comunicado, Doria Medina destacó que se priorice la unidad de la oposición.

El gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se sumó a las reacciones a través de sus redes sociales donde reconoció la importancia de Mesa en el fortalecimiento de la oposición.

/// RCL // LA PAZ ///