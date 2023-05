Gobierno adeuda a departamentos productores de hidrocarburos casi $us 150 millones por regalías especiales

El secretario de Hidrocarburos de la gobernación de Chuquisaca, Iván Reinaga, informó este martes que el gobierno debe alrededor de $us 150 millones por concepto de Impuestos Especiales de Hidrocarburos (IEHD) a los departamentos que albergan este recurso en sus tierras.

Este aproximado fue anunciado tras la reunión de las regiones productoras en el departamento de Santa Cruz, se observó además que el adeudo “se arrastra” desde hace dos años.

“Lamentablemente hace dos años ya que del monto que se nos ha propuesto entregarnos no ha llegado ni el 1%”, manifestó.

Según la explicación del secretario, el departamento de Tarija debe recibir $us 75 millones y solo se le habría entregado $us 200 mil, “hay prácticamente 74 millones de déficit”. Por su parte Santa Cruz tiene programado $us 45 millones, pero a la fecha se le entregó $us 180 mil.

“Chuquisaca dentro de su POA tiene programado 33 millones y solo recibimos 120 mil (dólares), es decir, están arrancando prácticamente con 32 millones de déficit”, complementó.

CHUQUISACA