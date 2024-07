Zuñiga buscó a militares en servicio pasivo pero le negaron apoyo porque no comprendían cuáles eran sus intensiones, dice Gral Peña y Lillo

Declarado en la clandestinidad, el general del servicio pasivo Tomàs Peña y Lillo ha logrado en las ùltimas horas contacto con algunos medios de comunicacion para hablar sobre su verdad respecto a los sucesos de la semana pasada con la toma de plaza Murillo y su supuesta implicacion en el hecho.

En entrevista exclusiva Peña Y Lillo ha confirmado que en efecto el excomandante del ejèrcito Juan Josè Zuñiga los a una reuniòn para solicitar el apoyo del sector en servicio pasivo pero esta posibilidad fue negada por el directorio ya que no comprendían el propósito del pedido.

«Él nos dijo hemos decidido ir a Plaza Murillo para defender la democracia y a las Fuerzas Armadas y exactamente para qué no nos dijo. Lo miramos y preguntamos ¿En què podemos servile? Nos respondio que necesitaban apoyo institucional (…) ellos (representantes de los militares en servicio pasivo) no estuvieron de acuerdo porque no sabíamos cuàl era el objetivo. Yo no creo pues que el objetivo sea tomar la Plaza Murillo», manifestó.

La mañana del miércoles 26 de junio Peña y Lillo vio dos compañìas de carros Z – CHINOS armados, equipados y en marcha, «el resto lo vimos por televisión».

Consultado por el periodista, John Arandia sobre lo sospechoso del movimiento de los vehìculos militares el general dijo que en lo personal creyó que irían a presentarle respetos y apoyo al presidente Luis Arce para lograr ser ratificado en el cargo de comandante.

«En ningún momento se nos pasó por la mente de manera seria que podía ser un golpe de Estado (…) me da la impresión de que él quería defender su posición de Comandante y pedir al presidente que no lo releve. Ellos (presidente Arce y Zuñiga) son los que saben porque ellos se pusieron de acuerdo, todo mundo sabe que son amigos y dificilmente podíamos o podemos pensar que hizo algo en contra de él», complementó.

Gral. Peña y Lillo ha ratificado su clandestinidad en tanto no se garantice el debido proceso y la conformación de una Comision Internacional para investigar el levantamiento militar.

/// RCL // LA PAZ ///